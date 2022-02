Niemcy: Branża gastronomiczna chce zniesienia restrykcji i godziny policyjnej

Branża zaapelowała również o zniesienie godziny policyjnej. Obowiązuje ona nadal w Bawarii i pięciu innych krajach związkowych w Republice Federalnej Niemiec.

Obostrzenia w Niemczech

Przed planowaną konferencją premierów krajów związkowych i przedstawicieli rządu Dehoga wystąpiła z sugestią, by rządy krajowe wspólnie z federalnym przygotowały jednolity plan otwarcia dla branży gastronomicznej w całym kraju. – Ponieważ widać wyraźnie, że mimo wysokich wskaźników zapadalności Omikron nie wpływa na przeciążenie systemu opieki zdrowotnej, rząd federalny i władze krajów związkowych powinny szybko uzgodnić ogólnokrajowy plan otwarcia. Jeśli to możliwe, powinno to nastąpić już w połowie lutego, na najbliższej konferencji – powiedziała Ingrid Hartges, szefowa stowarzyszenia, w rozmowie opublikowanej na łamach "Rheinische Post”, cytowanej przez Polską Agencję Prasową.

Hartges wyjaśniła, że branży zależy na zniesieniu obowiązującej wciąż formuły "2G Plus", czyli restrykcji zezwalających na wstęp do lokalu wyłącznie osób z "certyfikatem" szczepień lub świadectwem wyleczenia z COVID-19 wraz z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. – Wieczorna godzina policyjna, nadal obowiązująca od godz. 22:00 w Bawarii i pięciu innych krajach związkowych, powinna zostać zniesiona natychmiast, ponieważ nie ma to sensu – stwierdziła. I dodała, iż w jej opinii kluby i dyskoteki powinny również zostać ponownie otwarte.

Najbliższa konferencja rządu i premierów, na której mogą zapaść decyzje dot. obostrzeń, jest zaplanowana na 16 lutego.

Nowy szczyt zakażeń

W tym tygodniu niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) podał informację o nowym rekordzie zakażeń koronawirusem w kraju.

Siedmiodniowa częstotliwość występowania wirusa SARS-CoV-2 w Niemczech wynosi obecnie 1349,5. Wartość określa liczbę nowych zakażeń na 100 000 mieszkańców. Tydzień wcześniej wskaźnik pokazywał 1073,0.

W ostatni piątek Niemcy odnotowali rekordowe 248 838 infekcji.

