Eksperci: Możemy się spodziewać wzrostu różnego rodzaju zakażeń

Najnowsze ustalenia zostały przekazane przez specjalistów podczas wtorkowej konferencji "Wirusologia 2022" – podała Polska Agencja Prasowa.

Podczas spotkania zaznaczono, że kluczową rolę będzie miało przekonanie ludności ukraińskiej do szczepień, bo "najlepiej chronią one przed infekcjami i są najbardziej efektywną metodą terapii". Jako problem uznano fakt, że część Ukraińców nie jest przekonanych do szczepień na skutek różnego rodzaju "dezinformacji, jakie od wielu lat były rozwijane na Ukrainie". Jak podkreślono, chodzi o preparaty i choroby różnego rodzaju, nie tylko COVID-19.

Zagrożenia

– Nie chodzi o straszenie, lecz informowanie, bo tylko wtedy zapanujemy nad grożącymi nam zakażeniami – poinformowała dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik z Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Lekarz zauważyła, iż "w czasie wojny zawsze zwiększa się zagrożenie chorobami zakaźnym i w jednakowym stopniu dotykają one żołnierzy, jak i cywilów. A sprzyja temu migracja ludności, silne stresy psychiczne oraz mniejsza odporność ludzi dotkniętych działaniami wojennymi".

Na Ukrainie sytuacja epidemiczna dot. niektórych schorzeń była gorsza niż w naszym kraju już przed wybuchem wojny. Jako przykład podawano AIDS. Z danych przedstawionych podczas konferencji wynika, że z wirusem HIV na Ukrainie żyło co najmniej 250 tys. osób, spośród których lekami antyretrowirusowymi leczonych było 156 tys. pacjentów. Dla porównania w Polsce od 1985 roku do początku 2022 roku stwierdzono 15 196 przypadków zakażeń.

