Moderna pozywa Pfizera. Chodzi o szczepionkę przeciw COVID-19

Jak wskazano w pozwach, chodzi o "naruszenie patentów kluczowych dla (jej) platformy technologicznej mRNA”.

„Moderna uważa, że szczepionka COVID-19 firmy Pfizer i BioNTech narusza patenty zgłoszone w latach 2010–2016, obejmujące podstawową technologię mRNA firmy. Ta przełomowa technologia miała kluczowe znaczenie dla opracowania własnej szczepionki Moderna mRNA COVID-19, Spikevax. Pfizer i BioNTech skopiowały tę technologię bez zgody Moderny, aby stworzyć Comirnaty [szczepionka przeciw COVID-19 Pfizera i BioNTech - przyp. red.]” – napisano w komunikacie prasowym.

Zaskoczenie Pfizera

Jak przekazali przedstawiciele Pfizera w oświadczeniu wysłanym stacji CNN, pozwy ze strony Moderny są dla firmy zaskoczeniem.

"Pfizer/BioNTech nie rozpatrzył jeszcze w pełni treści pozwu, ale jesteśmy zaskoczeni sporem sądowym, ponieważ szczepionka Pfizer/BioNTech COVID-19 została oparta na zastrzeżonej technologii mRNA firmy BioNTech i opracowana zarówno przez BioNTech, jak i Pfizer. Pfizer/BioNTech będzie energicznie bronić się przed zarzutami” – czytamy w oświadczeniu.

Moderna zastrzega, że nie chce usunięcia szczepionki firmy Pfizer z rynku ani zapobiegania jej przyszłej sprzedaży. Nie domaga się również odszkodowania za jej sprzedaż w określonych okolicznościach.

Firma twierdzi, że nie będzie dążyć do zmniejszenia wolumenu sprzedaży preparatu konkurencji dla rządu USA, jak również nie będzie domagać się pieniędzy ze sprzedaży szczepionki do 92 krajów o niskich i średnich dochodach, które miały trudności z uzyskaniem dostępu do światowych dostaw szczepionek przeciwko COVID-19.

Moderna nie będzie również domagać się odszkodowania za działania przed 8 marca, czyli datą, którą firma uznaje za koniec pandemii.

Tym, czego naprawdę chce Moderna, jest cięcie zysków konkurenta, powiedział Christopher Morten, ekspert w dziedzinie prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Columbia.

– Mamy jednego z dwóch największych producentów szczepionek, który zwraca się do sądu o przyznanie części przychodów konkurenta. To naprawdę interesująca perspektywa dla Moderny i jej udziałowców oraz dla Pfizera i jego udziałowców – wyjaśnił ekspert w rozmowie z CNN.

W USA podano jak dotąd 360 milionów dawek szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer i 229 milionów dawek szczepionki Moderna.

