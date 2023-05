Zgromadzenie WHO. Ghebreyesus mówi o "przygotowaniach do kolejnej pandemii"

– Jeśli nie dokonamy zmian, które muszą zostać wprowadzone, to kto to zrobi? A jeśli nie zrobimy ich teraz, to kiedy? – powiedział podczas dorocznego zgromadzenia WHO Ghebreyesus, cytowany przez amerykańską agencję Reutera. Jego zdaniem nadszedł czas "na zdecydowane przyspieszenie działań mających na celu ochronę ludności świata przed możliwą pandemią".

Szef WHO powiedział, że "zaangażowanie tego pokolenia, do porozumienia w sprawie pandemii, jest ważne, ponieważ to pokolenie doświadczyło, jak okropny może być mały wirus".

Jedną z kluczowych decyzji, jakie mają zapaść w trakcie zgromadzenia jest podwyżka rocznych opłat dla krajów będących członkami WHO na lata 2024-2025.

Zgromadzenie WHO odbywa się w Szwajcarii i zostało zaplanowane na 10 dni.

Prace nad "traktatem pandemicznym"

Przypomnijmy, że pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia trwają prace nad projektem tzw. traktatu pandemicznego. To kolejny punkt programu trwających obrad.

Dokument ma zostać ratyfikowany w przyszłym roku. W negocjacjach udział biorą przedstawiciele 194 państw członkowskich WHO.

Co zakłada dokument WHO?

Forsowany traktat zakłada on m.in., że rządy państw mogą być zmuszone do rezerwowania leków i szczepionek na rzecz WHO w celu ich dystrybucji w biedniejszych krajach. Media twierdzą, że porozumienie zostało sporządzone przez przedstawicieli państw członkowskich WHO i przejdzie teraz przez proces negocjacji.

Obszerny projekt przewiduje m.in. uznanie "centralnej roli WHO w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemie jako organu kierującego i koordynującego na poziomie międzynarodowym, zwołującego i generującego dowody naukowe".

Rozmowy rozpoczęły się 27 lutego i mają trwać do 2024 r. Przedstawiciele państw członkowskich uzgodniły, że traktat będzie prawnie wiążący dla tych państw, które go podpiszą, ale nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób będzie to egzekwowane.

