Duże zmiany w opiece geriatrycznej. Prezydent podpisał kluczową ustawę

Ustawa ta nie tylko określa zasady funkcjonowania szczególnych form geriatrycznej opieki zdrowotnej nad osobami powyżej 75. roku życia, ale zakłada również, że powstaną Centra 75 plus. Będą one zapewniać kompleksowe leczenie na specjalnych oddziałach dedykowanych starszym pacjentom.

"Nowa jakość w polskiej ochronie zdrowia"

Kluczowy element reformy, czylp kilkaset Centrów 75 plus, to innowacyjne placówki, które wyposażone będą w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W centrach zatrudnieni będą specjaliści w dziedzinie opieki nad seniorami. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ma nadzieję, iż w ciągu pierwszych kilku lat funkcjonowania ustawy w Polsce powstanie ponad 300 Centrów 75 plus. – Wierzę w to, że będzie to nowa jakość w polskiej ochronie zdrowia – zaznaczył.

Warto podkreślić, że nowe regulacje nie tylko przewidują tworzenie Centrów 75 plus, ale także zwiększenie liczby oddziałów dedykowanych seniorom w istniejących już placówkach medycznych. To istotny krok w kierunku poprawy jakości opieki medycznej dla osób starszych.

Podczas uroczystości podpisania ustawy obecna była Katarzyna Sójka, minister zdrowia. Wskazała, że "nowe przepisy to kolejne wsparcie dla seniorów". Szefowa resortu dodała, że "działania profilaktyczne, wczesne interwencje zdrowotne, a także udział w zajęciach edukacyjnych i integracja mogą przyczynić się do zahamowania rozwoju wielu chorób i zapobiegania utracie sprawności, poprawiając w ten sposób jakość życia i wydłużając jego oczekiwaną długość".

Nowa ustawa to efekt długotrwałych prac ekspertów z dziedziny geriatrii, którzy opracowali ją z myślą o potrzebach naszego starzejącego się społeczeństwa. Zdaniem specjalistów, polski system opieki geriatrycznej potrzebował gruntownej modernizacji i dostosowania do współczesnych standardów

Oczekuje się, że reforma opieki geriatrycznej przyczyni się do zmniejszenia kolejek i czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów geriatrów oraz poprawy dostępności do leków i terapii dla seniorów. Reforma opieki geriatrycznej to jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego w Polsce.

