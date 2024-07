Skażona woda na Mazowszu. Alert RCB

"Uwaga! Alert RCB! Woda z wodociągu w miejscowości Brok nie nadaje się do spożycia ani do celów sanitarnych. Urząd Gminy zapewnia wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu" – taki alert dostali mieszkańcy miasta na Mazowszu.

"Alert tej treści został wysłany do odbiorców przebywających na terenie powiatu ostrowskiego (woj. mazowieckie)" – poinformowało w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Woda niezdatna do spożycia. Komunikat sanepidu

W wodzie wykryto obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków. Zakażenie tymi drobnoustrojami może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych i infekcji, szczególnie niebezpiecznych dla osób o osłabionej odporności, dzieci i osób starszych. Woda z wodociągu w Broku nie nadaje się do celów innych niż spłukiwanie toalety. Nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się jej do przewodu pokarmowego m.in. w wyniku przygotowywania z niej napojów lub potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych czy też mycia zębów. "Nie zaleca się również wykorzystywania wody do podlewania roślin, czy mycia naczyń bądź pojazdów. Woda nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalety. Spożycie tej wody może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych" – przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej.

Urząd Gminy Brok zapewnia mieszkańcom wodę butelkowaną oraz pitną z beczkowozu i kontenera sanitarnego, wyposażonego w trzy kabiny prysznicowe. Szczegółowy harmonogram wydawania wody znajduje się na stronie urzędu. Mieszkańcy mają również możliwość korzystania z ujęcia wody w Bojanach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poleciło śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie.

W ostatnich dniach alerty RCB dotyczyły przede wszystkim niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych (burze, opady deszczu i gradu, silny wiatr) oraz wysokiej temperatury.

