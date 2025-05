Niemiecki wirusolog przyznaje się do błędu. Szczepionki nie chroniły

Komisja Śledcza ds. Koronawirusa Saksońskiego Landtagu działa od marca. Podczas posiedzeń spotkała się kilkoma z wybitnych niemeickich wirusologów m.in. Hendrikiem Streeckiem, Detlevem Krügerem, Alexandrem Kekulé i Christianem Drostenem, którzy odpowiadali na pytania deputowanych.

Podczas ostatniego przesłuchania wirusolog Christian Drosten określił wprowadzone odgórnie zalecenie obowiązkowych szczepień dla personelu medycznego jako poważny błąd. W szczególności skrytykował oświadczenie Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina z listopada 2021 r., które opowiedziało się za takim obowiązkiem.

– To był największy błąd – powiedział Drosten podczas posiedzenia komisji. W tym czasie szczepionki zapewniały już znacznie mniejszą ochronę przed zakażeniem nowym wariantem Omikron. A właśnie w tej sytuacji Leopoldina naciskała na szybkie wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla niektórych grup zawodowych, m.in. dla całego sektora opieki zdrowotnej. Pomimo krytyki tych zaleceń, Drosten bronił ogólnego efektu kampanii. W jego ocenie szczepienia znacznie zmniejszyły obciążenie chorobami i obniżyły śmiertelność.

Manipulacje danymi i ukrywanie faktów

Christian Drosten odniósł się również do roli jaką wówczas odgrywał. Nie był on – jak stwierdził – "architektem" strategii walki z koronawirusem, jak określił go jeden z parlamentarzystów z ramienia AfD, ale swoje oceny formułował na podstawie wyników badań naukowych. Przyznał jednak, że nie wszystkie jego stwierdzenia były w stu procentach prawdziwe. – Tak po prostu jest w rozwijającej się na bieżąco sytuacji – oświadczył, dodając, że szczególnie na początku pandemii dostępne dane były "niepewne".

W czasie pandemii Drosten odpowiadał za kształtowanie głównej narracji rządu federalnego na temat koronawirusa – jednocześnie ukrywał krytyczne oceny, jeśli nie pasowały one do z góry założonej linii. Jak wykazały wewnętrzne protokoły, w lipcu 2020 r. wstrzymał się z publikacją własnego dokumentu na temat strategii testowania, ponieważ był on "sprzeczny z działaniami rządu". Skrytykował w nim ówczesne sposoby walki z pandemią i zaproponował alternatywne środki zapobiegawcze.

