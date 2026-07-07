NFZ skontrolował szpitale. Prawie 500 wykroczeń

Kontrole obejmowały okres pierwszych trzech miesięcy tego roku. Terenowe Wydziały Kontroli (TWK) przeprowadziły łącznie 490 postępowań. Łączna kwota zasądzonych kar to 54 mln 356 tys. 609 zł. Najwyższą z nich otrzymał jeden ze szpitali na Podkarpaciu za wyłudzenie środków na operacje, które w rzeczywistości nie zostały przeprowadzone.

Inny przypadek pochodzi z Kujawsko-Pomorskiego. Tam szpital pobrał od NFZ kwotę za rehabilitację neurologiczną, mimo że nie zatrudniał wymaganej prawem liczby psychologów, logopedów oraz terapeutów zajęciowych.

Poważne naruszenia stwierdzono również w kwestii dystrybucji leków refundowanych. Jednym ze szpitalu na Dolnym Śląsku lekarze masowo przepisywali silny lek odurzający (Fentanyl).

Jak naprawić służbę zdrowia?

Wraz z wychodzeniem na jaw kolejnych kulis afery szpitalnej w Polsce rozgorzała dyskusja, w jaki sposób w ogóle rozpocząć próbę naprawiania w Polsce systemu ochrony zdrowia. Na razie nic nie wskazuje na przygotowania do dużej reformy, choć rząd wykonał pierwsze ruchy w kierunku zmian. Mają one dotyczyć m.in. kontroli zarobków lekarzy.

Jednocześnie część komentujących podnosi argument, że dosypywanie kolejnych miliardów nic nie da, ponieważ źródło problemu leży w złej organizacji systemu, a nie w ilości pieniędzy wpłacanych z podatków do NFZ. Choć składki zdrowotne cały czas rosną, służba zdrowia znalazła się w dramatycznej sytuacji.

Tomasz Wróblewski, szef WEI uważa, że jeśli w Polsce sytuacja ma się zacząć poprawiać, trzeba zlikwidować monopolistyczną pozycję Narodowego Funduszu Zdrowia, co – przypomnijmy – nie oznacza przecież likwidacji.

"Teraz ratunkiem dla służby zdrowia ma być ujawnianie zarobków lekarzy. Przypomina się sławne powiedzenie Churchilla – Zawsze można liczyć na rząd, że zrobi to, co trzeba – ale dopiero wtedy, gdy wyczerpią już wszystkie inne możliwości". A my w Warsaw Enterprise Institute konsekwentnie powtarzamy, że skutków socjalizmu nie da się pokonać pogłębiając socjalizm. PRYWATYZACJA Zacznijmy od zniesienia państwowego monopolu na NFZ. Reszta krok po kroku się ułoży" – napisał na X.

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