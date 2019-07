Morawiecki: Walka z mafią VAT-owską to historia sukcesu

Premier Morawiecki określił podatek VAT mianem "oleju dla mechanizmów wspólnego europejskiego rynku", który pozwala różnym podmiotom na gładką współpracę.Jak zaznaczył jednak, VAT jest podatny na nadużycia, co może doprowadzić do „zatrucia” zdrowego organizmu wspólnego rynku. "Niestety, ten zdrowy system jest podatny na wykorzystywanie przez tych, którzy chcą nadużyć jego zasad. W rezultacie podatek VAT ma również swoją ciemną stronę, zatruwającą zdrowy organizm wspólnego rynku. Wolna od podatku dostawa wewnątrzwspólnotowa między państwami członkowskimi UE oraz zasada obciążenia podatkowego po stronie nabywcy sprawiają, że VAT jest szczególnie wrażliwy na różne rodzaje przestępczości podatkowej. Niedawno ujawniono dane pozwalające na oszacowanie ich skali. Wynikające z oszustw straty krajów Wspólnoty wynoszą co najmniej 50 mld euro rocznie. Niektóre badania wskazują na jeszcze większe kwoty." – tłumaczy.

Szef rządu przypomniał też, że nasz kraj należy do państw, które boleśnie odczuły działania mafii. W latach 2007 – 2013 różnica między spodziewanymi a rzeczywistymi wpływami z podatku VAT wzrosła z 8,9 proc. do 25, 7 proc. "Od 2016 r. Polska radykalnie zmieniła podejście do walki z luką w podatku VAT. Polski system VAT został kompleksowo wzmocniony w oparciu o cztery filary: efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych, nowoczesne prawodawstwo, skuteczną administrację i intensywną współpracę z przedsiębiorcami. Zaawansowane rozwiązania informatyczne pozwoliły nam zidentyfikować potencjalne karuzele podatkowe i śledzić potencjalne przypadki oszustw w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie odwrotnego obciążenia na towary wrażliwe zapobiegło nieuczciwym transakcjom, a zreformowana administracja podatkowa dysponuje coraz lepszymi możliwościami rozpoznawania fikcyjnego obrotu. Uczciwe firmy są mniej narażone na długotrwałe i czasochłonne kontrole podatkowe, ponieważ administracja bazuje w swych działaniach na danych przesłanych jej przez przedsiębiorców w formie elektronicznej" – dodał.

Propozycja Morawieckiego

"Zdajemy sobie sprawę, że niektóre kraje odrzucają propozycje dalszej harmonizacji polityki podatkowej. Proponujemy zatem nowe podejście: zamiast dokonywać harmonizacji na poziomie całej UE, proponujemy oparcie się na dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi, prowadzącej do stworzenia koalicji państw chętnych do rozwiązania wspólnego problemu" – stwierdził premier.

Polska zamierza zaproponować podpisanie deklaracji o walce z oszustwami podatkowymi. Głównym elementem deklaracji ma być stworzenie wzajemnego dostępu do informacji w formie banków danych podatników i rejestrów handlowych. Zdaniem premiera, należy stworzyć wspólne zasady kontroli procesu rejestracji oraz „czarne i białe” listy płatników VAT. Kolejnymi krokami powinny być jednolite ramy prawne i wspólna kontrola podatków. "Europa musi wykazać się większą ambicją i sprawnością działania, jeśli chce, by Jednolity Rynek Europejski skutecznie konkurował z rynkami Stanów Zjednoczonych i w Azji. Do tego potrzebuje zasobów. Eliminacja oszustw podatkowych na szczeblu europejskim jest fundamentalnym krokiem w kierunku ich zabezpieczenia" – ocenił.