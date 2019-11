Mateusz Morawiecki proponuje zmianę konstytucji

We wtorek w Sejmie premier wygłosił swoje exposé. Jedną z najważniejszych propozycji Morawieckiego była zmiana konstytucji.

– Rozumiemy nieufność Polaków do systemu, nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję dla wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie, zmieńmy Konstytucję RP. Zmieńmy ją tak, by zagwarantować środki PPK i IKE, zagwarantować ich prywatność i ochronę. Tak możemy odzyskać zaufanie obywateli – powiedział Morawiecki.

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program autorstwa PiS, który służy dodatkowemu oszczędzaniu na emeryturę. Na wpłaty do PPK składa się pracodawca, pracownik oraz państwo.

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione z tzw. podatku Belki pod warunkiem dokonania wypłaty pieniędzy po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Dzisiaj wieczorem w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada likwidację 30-krotności składek ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowe 7,1 mld zł do budżetu.