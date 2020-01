Jak kupić lepszy los

Aż do 191 państw świata mogą bez wizy wjeżdżać obywatele Japonii. Paszport tego kraju już trzeci rok z rzędu jest więc uznany za najlepszy na świecie. W opublikowanym w ubiegłym tygodniu corocznym rankingu paszportów przygotowanym przez firmę Henley & Partners na drugim miejscu znalazł się paszport singapurski, który upoważnia do bezwizowego wjazdu do 190 krajów. Najniższe miejsce na podium zajęły zaś ex aequo Niemcy oraz Korea Południowa (z paszportem tych państw bez wizy można podróżować do 189 państw). Polska w najnowszym rankingu awansowała o jedno oczko i znalazła się na 14. miejscu. Dzięki paszportowi RP w kieszeni możemy wjechać do 176 krajów.