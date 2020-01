LOT chce kupić niemieckie linie lotnicze Condor

Condor to czarterowa linia lotnicza. Należała do brytyjskiego biura turystycznego Thomas Cook, które upadło we wrześniu 2019 roku. Jej zadłużenie sięga 380 mln euro.

Niemiecki przewoźnik dysponuje flotą 35 samolotów Airbus oraz Boeing. Z usług tych linii korzysta około 7 mln pasażerów rocznie.

Według ustaleń Money.pl finansowanie zakupu Condora przez polską spółkę mają zapewnić banki PKO BP i Pekao oraz PZU. Sama wartość transakcji nie jest znana, ale portal podaje, że w pierwszym etapie może sięgnąć około miliarda złotych.

Serwis zwraca uwagę, że jeśli plany polskiego przewoźnika się powiodą, to będzie druga linia zagraniczna, której udziały kupi LOT. Pierwsza była estońska Nordica, nieco ponad trzy lata temu.

– To wielka szansa dla LOT-u i PGL. Niemiecki rynek daje ogromne możliwości rozwoju, choć mamy świadomość, że nie jesteśmy jedyni w tym postępowaniu – cytuje swojego informatora Money.pl.

Polska Grupa Lotnicza powstała w styczniu 2018 roku. Jej kapitał zakładowy wynosi niemal 2,6 mld zł.