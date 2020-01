Atak Francuzów na polskich przedsiębiorców. To polecenie władz

Rzecznik prezydenta żartuje z Kidawy-Błońskiej

– Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne, a my jesteśmy członkiem UE – tłumaczyła w studiu TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska. Do pomyłki wicemarszałek Sejmu odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.