W Polsce odkryto nowe złoża miedzi i srebra. Są ogromne

Jak informuje portal gospodarczy WNP.pl, firma Zielona Góra Copper, która wchodzi w skład Grupy Miedzi Copper, otrzymała decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nowego złoża rud miedzi i srebra "Nowa Sól".

Zatwierdzone zasoby złoża szacowane są na 848 mln ton rudy miedzi i srebra, 11 mln ton miedzi oraz 36 tys. ton srebra. Serwis podkreśla, że to pierwsze od ponad 40 lat całkowicie nowo odkryte złoże w Polsce.

Program poszukiwań miedzi i srebra w obszarze monokliny przedsudeckiej jest prowadzony od dziewięciu lat. Do tej pory firma Cooper zainwestowała w ten projekt 360 mln zł.

WNP.pl podaje, że uruchomienie nowego kompleksu wydobywczego wiązać się będzie z utworzeniem 8,6 tys. miejsc pracy. Koszty budowy to ok. 13–15 mln zł.

Według szacunków ekspertów inwestycja przyniesie ok. 1,3 mld zł rocznie dodatkowych przychodów budżetowych. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia PKB w Polsce ma co roku wzrastać o ok. 3,5 mld zł.

Pokłady miedzi i srebra znajdują się w woj. lubuskim pod Nową Solą. Jest to jedno z najgłębiej położonych i zidentyfikowanych złóż w kraju.