Wstrzymanie wypłat 500 plus? Jest taki pomysł

Na stronie internetowej Petycjeonline.com opublikowano apel o wstrzymanie 500 plus i innej rządowej pomocy dla rodzin w celu walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

"W dobie pandemii koronawirusa zbierającego śmiertelne żniwo, potrzebne są znaczne środki pieniężne na prewencję i wspomaganie firm, które ponoszą ogromne straty w związku z zawieszeniem działalności. Dla gospodarki może to być zbyt duże obciążenie. Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie petycji o wstrzymanie świadczeń socjalnych w postaci 500+ i tzw. kosiniakowego" – czytamy w petycji.

Jej autorzy uważają, że flagowy program rządu PiS "nie przyniósł oczekiwanego efektu w postaci wzrostu dzietności, więc można przyjąć, iż te pieniądze są marnotrawione”.

"Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie wspomożenie ochrony zdrowia i naszych rodzimych przedsiębiorstw" – napisano w petycji.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że wszystkie programy socjalne rządu, zarówno 500 plus, 300 plus, jak i Emerytura plus nie są zagrożone i zostaną utrzymane.

