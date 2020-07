Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju, podejmując wysiłki na rzecz zmniejszenia śladu węglowego w Europie i obniżenia kosztów energii ponoszonych przez europejskich konsumentów, 1 października 2019 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet 10 rozporządzeń zawierających zalecenia dotyczące ekoprojektowania sprzętu domowego, a „Prawo do naprawy” to jedna z wielu inicjatyw legislacyjnych wpisujących się w politykę klimatyczno- -energetyczną, której celem jest m.in. ochrona środowiska. Należy zauważyć, że Brukseli nie tyle chodzi o ochronę środowiska, ile bardziej o walkę z globalnym ociepleniem. Komisja Europejska główny nacisk kładzie na to, aby dostępne na rynku urządzenia były energooszczędne. – Unijni urzędnicy oszacowali, że przyniesie to realne oszczędności na energii – nawet 167 TWh rocznie do 2030 r. – oraz przyczyni się do redukcji emisji CO2 – o 46 mln ton – mówi Dominik Dobek, dyrektor ds. realizacji projektów w Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska.