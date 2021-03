Belka: To jest znakomity sposób na kryzys sondażowy PiS

Według nieoficjalnych ustaleń portalu OKO.press, w Nowym Ładzie, czyli rządowym programie gospodarczym po pandemii COVID-19, znajdzie się m.in. postulat podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

Prof. Marek Belka, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, a obecnie poseł Lewicy do PE powiedział w poniedziałek w TVN24, że podniesienie kwoty wolnej od podatku "to jest przede wszystkim dobra recepta na kryzys sondażowy PiS-u". – To jest znakomity sposób, żeby odwrócić złe tendencje w sondażach – dodał.

Belka: Czeka nas masowe podniesienie podatków

Pytany, czy "finanse państwa są w stanie to wszystko wytrzymać", Belka odparł: – Wydaje się, że nie. Dlatego bardzo bliska jest perspektywa, co tu dużo mówić, znacznego, masowego podniesienia podatków.

Dopytywany, czy ta podwyżka obejmie wszystkich Polaków, czy tylko najbogatszych, polityk stwierdził, że "nie ma najbogatszych". – Najbogatszych to można w Polsce nawet i stuprocentową stawką obłożyć, tylko na to nie starczy pieniędzy. Trzeba będzie podnieść podatki ludziom średnio zarabiającym lub nieco powyżej średniej – przekonywał.

Nowy Ład – co już wiemy?

W ubiegłym tygodniu "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że szykowany przez rząd plan zakłada m.in. gruntowną przebudowę systemu podatkowego. Według ustaleń "DGP", obniżkę danin dla osób o niższych dochodach mają sfinansować ci lepiej zarabiający. Natomiast beneficjentami tych rozwiązań miałyby być osoby zarabiające do wysokości mediany wynagrodzeń, wynoszącej dziś powyżej 4 tys. zł.

Szczegóły Nowego Ładu zostaną przedstawione podczas konwencji PiS w najbliższą sobotę.

