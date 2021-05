Analitycy Pekao: Zapowiadane zmiany podatkowe to podbicie PKB

Zmiany w systemie podatkowym to jeden z pięciu głównych filarów zaprezentowanego w sobotę Polskiego Ładu, czyli programu Zjednoczonej prawicy na najbliższe lata. Ma on pozwolić Polsce na odbicie po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że dzięki rozwiązaniom zawartym w programie czeka nas wolnościowa i godnościowa zmiana jakości życia.

Rewolucja podatkowa

W ramach reformy systemu podatkowego emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do poziomu 2500 zł. Kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona do 30 tys. zł. Kolejna propozycja to podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 do 120 tys. zł.

– Wprowadzamy do rozwiązań podatkowych czynnik korygujący, wyższe koszty uzyskania przychodu dla zarabiających od 6 tys. do 10 tys. zł – powiedział podczas prezentacji Polskiego Ładu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Jak zaznaczył polityk, "ponad 90 proc. Polaków będzie płaciło niższe podatki".

Inne propozycje to niższe obciążenia podatkowe dla mikrofirm, ulga podatkowa zmniejszająca koszty wejścia na giełdę czy pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji

Pozytywna ocena analityków

Zapowiedzi z zakresu systemu podatkowego skomentowali analitycy banku Pekao. Prognozy są optymistyczne. "Zmiany podatkowe, zapowiedziane od 2022, a właściwie wzrost dochodów rozporządzalnych w grupach z większą skłonnością do konsumpcji przełoży się na dodatkowe podbicie dybamiki PKB o 0,3-0,4pp. Nasza prognoza PKB na 2022 to więc już powyżej 5,5% r/r" – czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze.

Czytaj też:

Macierewicz: To jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich latCzytaj też:

Brudziński odpowiada na wpis Szczerby o Kaczyńskim. Padły mocne słowa