Macierewicz: To jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat

Polski Ład to rządowy program, który ma wzmocnić gospodarkę po pandemii koronawriusa oraz umożliwić szybsze bogacenie się polskiego społeczeństwa. Długo oczekiwana treść PŁ została zaprezentowana w sobotę podczas multimedialnej konwencji w obecność najważniejszych polityków Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Witek oraz Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina.

PŁ będzie opierał się na 5 głównych filarach, które podczas swojego wystąpienia zaprezentował szef polskiego rządu. W zamyśleniu rządu utrzymanie dotychczasowy oraz wprowadzenie nowych programów społecznych oraz reforma systemów podatkowego i gospodarczego mają doprowadzić do cywilizacyjnego skoku i dogonienia zachodnich społeczeństw.

Macierewicz: To jest wielki cel

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że Polski Ład jest jednym z najważniejszych wydarzeń w ciągu ostatnich kilku lat. Zdaniem Macierewicza jego realizacja będzie wymagała wiele wysiłku, ale będzie się opłacać.

– Skok cywilizacyjny, który jest przed nami, będzie wymagał olbrzymiej mobilizacji wszystkich Polaków. Mam nadzieję, że antyprawicowa propaganda, która jest forsowana, zostanie schowana do kieszeni przez tych, którzy działali na szkodę Polski – powiedział poseł.

– Celem programu jest wyrównanie poziomu życia Polaków ze średnią zachodnich krajów UE. To jest wielki cel – przypomniał polityk PiS.

Budowa klasy średniej

Jednym z założeń PŁ jest budowa w Polsce klasy średniej. Ma to umożliwić podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych. O potrzebie wzmocnienia klasy średniej mówił także Antoni Macierewicz.

– To program prorodzinny i prorozwojowy. Program bazujący na bezpieczeństwie zdrowotnym i wielkim skoku cywilizacyjnym. Program, który opiera się na budowie klasy średniej – powiedział.

