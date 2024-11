Ile dokładnie złota posiada NBP? Zwiększono rezerwy

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 198,28 mld euro na koniec października br. wobec 195,3 mld euro miesiąc wcześniej.

Podczas październikowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Polska przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach dewizowych – teraz ma 420 ton i weszła do "ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw w złocie na świecie". Podkreślił, że udało się to bardzo korzystnie przeprowadzić. Na samym zakupie NBP zaoszczędził kilkadziesiąt miliardów złotych. Zapowiedział, że zakupy te będą kontynuowane – podtrzymał, że bank centralny zamierza nabywać złoto aż do osiągnięcia 20 proc. udziału tego kruszcu w rezerwach walutowych.

NBP: W październiku spadła inflacja bazowa

Narodowy Bank Polski przekazał w poniedziałek najnowsze dane dotyczące inflacji. Jest ona nieco niższa już prognozowano. Inflacja bazowa w październiku 2024 roku spadła do 4,1 procent rok do roku z 4,3 procent we wrześniu, . Oznacza to – przypomnijmy –spadek dynamiki wzrostu cen.

Średnia szacunków analityków wskazywała, że inflacja bazowa spadnie z 4,3 do 4,2. proc.

Polska gospodarka zwalnia

Jak przekazał w czwartek GUS, wzrost gospodarczy Polski spowolnił z 3,2 do 2,7 proc. Urząd podał dane za trzeci kwartału 2024 roku. Jak wskazuje radio RMF FM, wpływ na taki wynik ma ograniczenie wydatków. Polacy mniej kupują w sklepach.

Zanotowano jednak wzrost średniej pensji w trzecim kwartale tego roku o 13,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W porównaniu z dwoma poprzednimi kwartałami 2024 r. również zanotowano wzrost.

Dane GUS dotyczą gospodarki narodowej, a więc obejmują wszystkie firmy niezależnie od liczby pracowników oraz sferę budżetową.

