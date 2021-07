"Dobre spotkanie". Szefowa KE po kolacji z polskim premierem

– We wtorek wieczorem w Brukseli odbędzie się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen. W czasie spotkania zostaną poruszone kwestie z bieżącej agendy UE – w tym sprawy polityki klimatycznej oraz związane z Krajowym Planem Odbudowy – poinformował 9 lipca na Twitterze Piotr Müller.

"Dobre spotkanie"

Wczoraj doszło do spotkania. Morawiecki i Von der Leyen rozmawiali we wtorek w Brukseli na roboczej kolacji. Rozmowy trwały dokładnie dwie godziny, a przewodnicząca Komisji Europejskiej odniosła się do nich na Twitterze. Napisała, że spotkanie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim było dobre. Poinformowała też, że poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. klimatu, Funduszu Odbudowy i praworządności.

"Dobre spotkanie z polskim premierem Mateuszem Morawieckim dzisiejszego wieczoru na temat kluczowych europejskich kwestii: kolejnych kroków w osiąganiu naszych wspólnych celów klimatycznych i jutrzejszych propozycji, zielonej taksonomii, Fundusz Odbudowy oraz kwestii praworządności" – napisała Ursula Von der Leyen na Twitterze.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Na początku maja przewodnicząca Komisji Europejskiej potwierdziła, że wysłany przez rząd KPO dotarł do Brukseli. "Otrzymaliśmy polski Krajowy Plan Odbudowy. Koncentruje się on na kluczowych obszarach dla gospodarki: innowacyjności, przedsiębiorczości i reformie rynku pracy; transformacji ekologicznej i cyfrowej; ekologicznym transporcie i wzmocnieniu systemu opieki zdrowotnej" – napisała wówczas na Twitterze Ursula von der Leyen.

