Nadchodzi rewolucja w podatkach. Kościński podał szczegóły

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Kościński przekazał, że zmiany podatkowe będą korzystne lub neutralne dla 90 proc. podatników, czyli 23 milionów osób. Dodał, że 9 milionów osób przestanie płacić PIT, dzięki czemu w portfelach Polaków zostanie 8 mld zł.

30 tys. zł – kwota wolna od podatku

– Polski Ład to jest historyczna obniżka podatków – stwierdził Kościński. Tłumaczył, że projekt MF zawiera propozycję, aby podnieść kwotę wolną do 30 tys. zł, a drugi próg podatkowy – do 120 tys. zł.

– Już od przyszłego roku proponujemy, aby przedsiębiorcy płacili składki zdrowotne na takim samym poziomie jak pracownicy. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku został zrekompensowany innymi rozwiązaniami. Tutaj mamy np. estoński CIT, kolejne obniżki ryczałtu, czy ulgi na innowacje, na ekspansję zagraniczną czy na rozwój firm – ocenił minister.

Jego zdaniem "zmiany podatkowe w klinie pozostawią dodatkowe ok. 8 mld zł w kieszeniach podatników, a koszty zmian w ustawie podatkowej łącznie wyniosą według szacunków MF około 20 mld zł".

Przemeblowany system danin

Według autorów Polskiego Ładu, na zmianach podatkowych skorzysta 18 mln Polaków – ci mniej zarabiający, ale również ci z klasy średniej, rodziny z dziećmi i emeryci. Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. i podniesieniu drugiego progu podatkowego do 120 tys. w kieszeni 90 proc. podatników zostanie więcej pieniędzy.

Nowy system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy – daniny publiczne będą płacone przez obywateli proporcjonalnie – bez względu na wysokość zarobków. "Do tej pory system bardziej obciążał osoby o niskich zarobkach niż te o wysokich" – napisano w Polskim Ładzie.

