Prezydent: Polski Ład pokrywa się z tym, co ja proponowałem

– Można mówić, że w ogromnym stopniu Polski Ład pokrywa się – choć jest oczywiście szerszy w swoim zakresie – z czymś, co w zeszłym roku w czasie kampanii prezydenckiej nazwaliśmy Planem Dudy, a więc tym, co ja proponowałem wtedy moim rodakom jako kandydat na urząd prezydenta – powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info.

Prezydent: Plan Dudy zawiera się w Polskim Ładzie

– Dzisiaj ten urząd z woli moich rodaków sprawuję i cieszę się, że Polski Ład współgra doskonale z tym Planem Dudy. Tak jak powiedziałem, Plan Dudy w zasadzie zawiera się w Polskim Ładzie – stwierdził prezydent, dodając, że "Polski Ład jest szerszy, tych propozycji jest więcej, ale te najważniejsze się powtarzają".

– Czyli impuls inwestycyjny, nowe miejsca pracy, propozycje dla młodych ludzi, a przede wszystkim rozwój infrastruktury, który jest tak wyraźnie tam zaznaczony. Jeżeli sobie zbierzemy te wszystkie elementy: (Krajowy – red.) Plan Odbudowy, olbrzymie środki europejskie, które na ten plan będą przeznaczone (…) i do tego dodamy Polski Ład to widać, że to jest bardzo spójna wizja polityki krajowej, która ma być realizowana dla rozwoju i przede wszystkim dla kolejnego etapu podnoszenia jakości życia Polaków pod każdym względem – mówił Duda.

Prezydent podkreślił, że "mieszkanie bez wkładu własnego, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, emerytura nieopodatkowana do 2,5 tys. zł – to są wszystko bardzo ciekawe propozycje, które w sposób naturalny pokazują perspektywę podnoszenia poziomu i jakości życia".

Czym jest Polski Ład?

Zaprezentowany 15 maja Polski Ład ma być odpowiedzią na wzywania gospodarcze spowodowane pandemią. Plan składa się z 10 obszarów, a jednym z najważniejszych jego założeń jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

