Polski Ład. Müller: Dajemy sobie z Gowinem ostatnie kilka dni

1 lipca podczas wizyty w Borczu na Kaszubach premier Mateusz Morawiecki ogłosił start nowego funduszu Polski Ład.

– Tutaj, z Kaszub, ogłaszam start rządowego funduszu Polski Ład. Rozpoczynamy od jutra nabór do 20 mld zł i finansowanie inwestycji do 95 proc. To rewolucyjna zmiana inwestycyjna – mówił szef rządu. Nabór rusza już w piątek.

Zdaniem Morawieckiego dzięki rządowemu programowi, Polska będzie bardziej zmodernizowana. Jak powiedział, w niektórych regionach są jeszcze "białe plamy" niedoinwestowania: – Ten deficyt rozwojowy będziemy nadrabiać w bardzo szybkim tempie dzięki funduszowi Polski Ład.

Czy Gowin poprze Polski Ład?

W zakresie rozwiązań socjalno-gospodarczych zawartych w rządowym programie, pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Porozumieniem Jarosława Gowina jest kilka spornych punktów.

– Ustawa zawiera wszystkie rozwiązania jeżeli chodzi o kwestie podatkowe w Polskim Ładzie, czyli podwyższenie kwoty wolnej od podatku i podwyższenie drugiego progu podatkowego, czyli obniżenie podatków dla lepiej zarabiających w tej grupie 220 tysięcy złotych – wskazał Piotr Müller w „Sygnałach dnia” Polskiego Radia.

– Ustawa miała być w tym tygodniu zaprezentowana jako projekt do konsultacji społecznych, umówiliśmy się wczoraj z premierem Gowinem, że dajemy sobie ostatnie kilka dni na pewne szlify tej ustawy, ostateczne propozycje również, które są wspólnie uzgadniane między Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem, i na początku przyszłego tygodnia ustawa pójdzie do konsultacji i liczę, że już jako projekt całej Zjednoczonej Prawicy – tłumaczył.

Liczę na porozumienie wewnątrz Zjednoczonej Prawicy

– Tu jest pewna różnica zdań, i nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o spojrzenie na kwestie podatkowe między Prawem i Sprawiedliwością i Porozumieniem. My uważamy, że ten system, który powstał w czasach III RP jest w wielu miejscach niesprawiedliwy i dlatego właśnie chcemy obniżyć podatki dla 18 milionów obywateli. Jest pewna kwestia związana z oczywiście dyskusją o skali opodatkowania przedsiębiorstw i w jaki sposób powinny być konstruowane podatki w tym zakresie i właśnie to jest przedmiotem tej dyskusji teraz z premierem Gowinem, ale tak jak mówię liczę, że te wczorajsze rozmowy kilkugodzinne i też szlify ustawowe, które będą w tym tygodniu doprowadzą do porozumienia między wszystkimi partiami obozu Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył polityk.

