Rekordowy wzrost wydatków na rolnictwo w przyszłym roku

Zgodnie z projektem, o ponad 100 proc. wzrosną wydatki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zostaną również zwiększone wydatki na dopłaty do paliwa rolniczego zgodnie o 160,6 mln zł. Ponadto utworzono nową rezerwę celową na realizację pomocy dla podmiotów, które poniosły szkody w gospodarstwach rolnych lub rybackich spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Rząd przeznaczy też blisko 400 mln zł na realizację zadań z zakresu krajowej działalności pomocowej dla producentów rolnych, m. in. na: pomoc finansową na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanego przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń od IV kwartału 2020 r.; dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych i częściową spłatę kapitału kredytów oraz kredytów na wznowienie produkcji; refundację wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstwa do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja; pomoc finansową dla producenta rolnego na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Zgodnie z założeniami o blisko 571 mln zł więcej otrzyma Inspekcja Weterynaryjna. Nastąpi również wzrost wydatków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 258 mln zł.