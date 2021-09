Waloryzacja emerytur. Maląg podała, ile wyniesie podwyżka

Polski Ład to z jednej strony waloryzacja rent i emerytur, z drugiej strony dodatkowe świadczenia, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie to świadczenie wypłacał, jest już gotowy – mówiła Maląg w TVP Info.

Emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku

Podkreśliła, że Polski Ład to "również budowanie konsekwentnej polityki prorodzinnej dla rodzin z małymi dziećmi, ale także dla seniorów". – Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku spowoduje, że emeryci, którzy mają świadczenia do 2,5 tys. zł brutto, nie będę mieli odprowadzonego w ogóle podatku, a więc ta emerytura będzie relatywnie wyższa – tłumaczyła, dodając, że skorzystają na tym również seniorzy, którzy mają wyższe świadczenia.

Minister zapowiedziała, że w przyszłym roku trzynasta emerytura nadal będzie wypłacana, bo jest gwarantowana ustawowo. – Szacujemy, że emerytura wzrośnie o 100 zł, a przeciętnie o 200 zł – stwierdziła Maląg, zaznaczając, że waloryzacja jest uzależniona m.in. od wzrostu inflacji.

Morawiecki: Rząd przyjął historyczną obniżkę podatków

8 września rząd przyjął projekt podwyższający kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł i podwyższający próg podatkowy z 85 tys. do 120 tys. zł. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że proponowane zmiany to "historyczna obniżka podatków".

Według nowej wersji Polskiego Ładu, w przyszłym roku osoby rozliczające się podatkiem ryczałtowym, liniowym czy poprzez kartę podatkową zapłacą składkę zdrowotną na poziomie 4,9 proc., a pozostali 9 proc.

