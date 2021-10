Sasin: Myślę, że w tym roku przekroczymy 5 proc. PKB

Wicepremier Jacek Sasin podczas Kongresu 590 mówił o sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Jak podkreślał, czeka nas rekordowy wzrost.

– Mamy bardzo mocne fundamenty wzrostu gospodarczego. Rzeczywiście myślę, że w tym roku przekroczymy znowu 5 proc. PKB, a jeśli zobaczymy, że startujemy od -2,8, to tak naprawdę to będzie wzrost, można powiedzieć, absolutnie rekordowy, bo jeśli skumulować -2,8 + 5, niektórzy mówią 5,1 nawet, niektóre agencje ratingowe, no to może się okazać, że to będzie wzrost na poziomie de facto 8 proc. PKB – stwierdził.

"To najprostsza droga do katastrofy"

Jak przypomniał polityk, PiS był często krytykowany za prowadzenie inwestycji w okresie kryzysu koronawirusowego, jednak okazało się, że była to słuszna droga.

– Była taka pokusa przecież, żeby oszczędzać. Wielu mówiło, to jest taki czas, kiedy musimy odkładać pieniądze, bo może być trudna przyszłość, może tych pieniędzy brakować na zupełnie podstawowe funkcje państwa. Może przerwijmy budowę dróg, kolei, CPK, nie róbmy tych inwestycji, niech spółki również tych inwestycji nie robią, może niech lepiej oddadzą te pieniądze do budżetu w postaci dywidendy. My jakby powiedzieliśmy: nie, nie tędy droga. To najprostsza droga do katastrofy, do zduszenia właśnie tego wzrostu w przyszłości. Jeśli ma być wzrost, to muszą być inwestycje i te inwestycje były rekordowym w zeszłym roku – stwierdził Sasin.

Sasin o Orlenie

Sasin wypowiedział się również o pozycji Orlenu i innych spółek skarbu państwa w czasie kadencji PiS.

– Myślę sobie tak, że Orlen przez pół roku, przez pierwsze półrocze tego roku zarobił znacznie więcej niż przez 8 lat rządów PO i PSL, że przez pół roku zyskał Orlenu to było ponad 4 mld zł, a w tamtym okresie zarobił nieco ponad 3 mld, przez 8 lat. To pokazuje jak dzisiaj rzeczywiście te spółki są zarządzane, a jak były zarządzane wtedy. I tak moglibyśmy spółka po spółce, PZU, banki, Azoty, KGHM, wszyscy po kolei – stwierdził wicepremier Jacek Sasin w trakcie Kongresu 590.

