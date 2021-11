Co dalej z "tarczą antyinflacyjną"? "Spodziewam się, że będzie ogłoszona jutro"

Na początku listopada rzecznik rzadu Piotr Müller poinformował, że rząd pracuje nad tzw. tarczą antyinflacyjną. MA ona zawierać pakiet rozwiązań, które wsparłyby te grupy, "które najbardziej odczuwają skutek inflacji".

Założenia "tarczy inflacyjnej" Zjednoczona Prawica będzie chciała wprowadzić w życie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. – Ona będzie zawierała takie elementy jak obniżenie akcyzy na nośniki energii. O szczegółach powiemy w swoim czasie – stwierdził Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w poniedziałek w Gdańsku. – Rząd jest praktycznie gotowy, aby ten projekt przedstawić – dodał. Obniżka akcyzy na nośniki energii ma doprowadzić przede wszystkim do obniżenia cen paliw.

Tarcza jeszcze w tym tygodniu

W środę na obradach Komisji Finansów Publicznych Tadeusz Kościński poinformował, że szczegóły "tarczy" zostaną zaprezentowane lada dzień.

– Tarcza antyinflacyjna będzie ogłoszona w tym tygodniu, a spodziewam się, że nawet i jutro. Pan premier przekaże wszystkie szczegóły, bo one są jeszcze uzgadniane w ministerstwie, ale cel jest taki, aby pomóc najbiedniejszym w społeczeństwie i zamortyzować skutki inflacji – powiedział minister finansów dodając, że "tarcza" ma być rozwiązaniem okresowym, który będzie działał na tyle długi, by doprowadzić do wyhamowania inflacji.

Inflacja w Polsce

W październiku inflacja wyniosła 6,8 proc. i była o 1 proc. wyższa niż we wrześniu – podał w szybkim szacunku GUS. Inflacja konsumencka wyniosła 6,8 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2021 r., według szybkiego szacunku danych – poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,8 proc. (wskaźnik cen 106,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1 proc. (wskaźnik cen 101,0)" – czytamy w komunikacie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. r/r, nośników energii – wzrosły o 10,2 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 33,9 proc. r/r – podano.

Rząd sprawi, że ceny paliw spadną. Premier podał szczegóły

Pakiet antyinflacyjny. Morawiecki zapowiedział obniżkę akcyzy