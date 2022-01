Od wtorku w urzędach skarbowych dyżury podatkowe dot. Polskiego Ładu

Od wtorku 11 stycznia w urzędach skarbowych uruchamiamy dyżury podatkowe o Polskim Ładzie – podaje Ministerstwo Finansów.

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Informację będzie można uzyskać w urzędzie skarbowym osobiście lub kontaktując się telefonicznie. Dane teleadresowe są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Izb Administracji Skarbowych.

MF informuje, że od 11 stycznia będzie można umówić się na wizytę w urzędzie skarbowym dotyczącą zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, korzystając z usługi rezerwacji na stronie wizyta.podatki.gov.pl.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

"Choroba, którą trzeba przeżyć"

– Na początku obowiązywania każdego systemu, nawet mniej skomplikowanego niż Polski Ład, jest zamieszanie, tę chorobę trzeba przeżyć. To, że uczymy się w biegu, jest niestety pewną prawidłowością – mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekonomista prof. Witold Modzelewski.

– Trzeba również mieć świadomość tego, że tworzenie takich wielkich przedsięwzięć wymaga czegoś, co nazywa się koordynacją wewnętrzną – wskazał. Ekspert podkreśla, że Polski Ład to rewolucja w myśleniu o systemie danin: – Zmieniamy paradygmat Balcerowicza, polegający na wysokim opodatkowaniu niskich dochodów i na minimalizowaniu obciążeń wysokich dochodów (...). Ci, którzy są beneficjentami konkretnego systemu (…) zawsze będą przeciwko.

Prof. Modzelewski zaznacza, że zmiany w Polsce trzeba wpisywać w szerszy kontekst: – Unia Europejska nikomu nie obiecała prostego systemu podatkowego. Cywilizacja niesie ze sobą komplikowanie naszego otoczenia również normatywnego. UE pod tym względem jest wyjątkowym tworem, ma dwa systemy podatkowe, krajowe i wspólnotowy.