TikTok najszybciej rozwijającą się marką świata, Apple najcenniejszą

To wyniki tegorocznej edycji Brand Finance Global 500 Report. Sektor technologiczny jest niewątpliwym beneficjentem sprawy pandemii.

Apple najcenniejszą marką świata

Tytuł najcenniejszej marki na świecie Apple utrzymał z rekordową wyceną przekraczającą 355 mld dolarów. W zestawieniu rok do roku koncern zanotował wzrost 35 proc. Jest to najwyższa wartość marki, jaką kiedykolwiek odnotowano w rankingu Brand Finance Global 500.

Na drugiej pozycji uplasował się Amazon, odnotowując wzrost na poziomie 38 proc i osiągając dzięki temu 350,3 miliardów dolarów wyceny wartości marki. Podium zamyka Google, który także wzrósł o 38 proc. – do 263,4 mld dolarów.

Granicę 100 miliardów wyceny przekroczyły także Microsoft, Walmart, Samsung i Facebook.

TikTok najszybciej rozwijającą się marką

Wzrost w tempie 215 proc. rocznie odnotował z kolei TikTok, stając na czele „globalnej rewolucji w konsumpcji mediów” – podali autorzy opracowania.

W roku ubiegłym wartość aplikacji urosła trzykrotnie – z 18,7 mld dolarów w 2021 r. do 59 mld dolarów w tym roku. TokTok zajmuje 18. miejsce w rankingu najcenniejszych marek na świecie, będąc jednocześnie najwyższej klasyfikowaną marką debiutującą w Brand Finance Global 500 2022.

W 2021 roku TikTok przekroczył próg miliarda użytkowników i stał się najczęściej pobieraną aplikacją w sklepie Google Play na Androida i App Store.

WeChat najsilniejszym brandem

Platforma WeChat została z kolei uznana za najsilniejszą markę w zestawieniu. (połączenie FB, systemu płatności i rezerwacji online). Aplikacja osiągnęła najwyższy wynik 93,3 punktów na 100 i ocenę AAA+.

Kolejnymi beneficjentami kwestii epidemii z grupy technologicznych gigantów są: Disney (wartość marki wzrosła o 11 proc. do 57,0 mld dol.) Netflix (wzrost o 18 proc. do 29,4 mld dol.), YouTube (wzrost o 38 proc. do 23,9 mld dol.) i Spotify (+13 proc. do 6,3 mld dol.).

Czytaj też:

"Dali lewackiemu gówniarstwu uprawnienia do cenzury". TikTok blokuje film JakiegoCzytaj też:

Ziemkiewicz: Wyhodowano potwory silniejsze od państw