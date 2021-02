Ziemkiewicz: Wyhodowano potwory silniejsze od państw

W audycji "Wojna cywilizacji" na antenie Polskiego Radia 24 Rafał Ziemkiewicz odniósł się do funkcjonowania koncernów Big Tech. Pretekstem do podjęcia tego tematu było nowe australijskie prawo, zgodnie z którym Facebook oraz Google będą płacić mediom za newsy.

"Grają na nosie nawet najpotężniejszym"

– Widać, że po spektakularnych nadużyciach koncernów Big Tech, zwłaszcza po tym, co stało się w Stanach Zjednoczonych, zrodziła się świadomość, iż cyfrowi giganci są zbyt wielcy – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy". Jak podkreślił, zostały wyhodowane potwory silniejsze od państw, które nie poddają się żadnej legislacji i grają na nosie nawet najpotężniejszym państwom, jak USA.

– Google, dzięki temu, że przeniósł swoje interesy na wyspę należącą do Holandii, która zarobiła na tym 25 mln dolarów, w ciągu kilku lat uniknął zapłacenia 30 mld dolarów – wskazał Rafał Ziemkiewicz.

" To duży problem, na który nikt na razie nie znalazł rozwiązania"

Gość Polskiego Radia 24 tłumaczył, że rządy państw zaczynają dostrzegać potęgę Big Tech i pojawia się świadomość, że należałoby coś z tym zrobić. – Australia chyba jako pierwsza podjęła odpowiednie kroki. Również Turcja chce pójść w tym kierunku i wprowadziła regulacje, że wszyscy giganci cyfrowi, chcący funkcjonować w języku tureckim, muszą mieć siedzibę na terenie Turcji, bo w przeciwnym wypadku zostaną odłączeni od serwerów – mówił.

– Mamy do czynienia z globalnymi koncernami, ale nie mamy globalnego państwa, które mogłoby się im przeciwstawić. Gdy kraje występują przeciwko takiemu koncernowi w pojedynkę, to ten przenosi interesy w inne miejsce – podkreślił Ziemkiewicz, dodając, iż mamy do czynienia z dużym problemem, na który dotychczas nikt nie znalazł rozwiązania.

