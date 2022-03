Do Polski płynie rekordowa ilość skroplonego gazu. LNG dotrze z Kataru i USA

Marzec to dla Polski rekordowa liczba dostaw skroplonego gazu ziemnego. – To będzie pięć gazowców, z których każdy od 100-120 mln metrów sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji dostarczy do terminala w Świnoujściu – poinformował prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Paweł Majewski.

Polska się uniezależnia i robi zapasy

– PGNiG od dobrych kilku lat prowadzi konsekwentną strategię dywersyfikacji, uniezależniania się od dostaw gazu z jednego kierunku – podkreślił prezes spółki. – W związku z tym w tej chwili, w tym momencie, zwiększamy w sposób bardzo istotny dostawy LNG do Polski, czyli tego skroplonego gazu, który przypływa do nas statkami z Kataru i ze Stanów Zjednoczonych – dodał Majewski.

Szef koncernu zwrócił uwagę, że od 2016 roku, czyli od początku działania terminalu, sprowadzono przeszło 150 statków. – To jest ponad 17 mld metrów sześciennych LNG po regazyfikacji – powiedział. Zapewnił także, że Polska wypełnia magazyny gazu, w związku z działaniami zbrojnymi Rosji i możliwym zakończeniem dostaw rosyjskich węglowodorów do Europy.

To koniec dostaw z Rosji?

– Po raz pierwszy od wielu lat, już w marcu zaczęliśmy zatłaczać magazyny. To po pierwsze dzięki temu, że temperatury są nieco wyższe niż z reguły o tej porze roku. Ale także dlatego, że dostrzegamy co się dzieje (...). Widzimy, że mogą pojawić się gdzieś tam trudności związane z inwazją rosyjską na Ukrainę – tłumaczył szef PGNiG.

Paweł Majewski poinformował również, że na chwilę obecną polskie magazyny gazu są wypełnione w 60 proc. – Taki zapas pozwala przetrwać polskim nie tylko gospodarstwom domowym, ale wszystkim odbiorcom przez około miesiąc ostrej zimy – dodał.

