"To zrujnuje węgierską gospodarkę". Budapeszt zapowiada weto dla nowych sankcji na Rosję

Ogłoszona w środę przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen propozycja embarga na rosyjską ropę wymaga zatwierdzenia przez wszystkie 27 państw członkowskich UE. Zgodnie ze słowami szefowe KE, Unia wstrzymałaby import rosyjskiej ropy naftowej w ciągu sześciu miesięcy, a rafinowanej ropy - do końca tego roku, z wyłączeniem Węgier i Słowacji.

Według anonimowego unijnego źródła, na które powołuje się Reuters, zarówno Węgry, jak i Słowacja otrzymałyby wydłużony czas na rezygnację z rosyjskiej ropy, co pozwoliłoby im na dalsze kupowanie tego surowca do końca 2023 roku. Miałoby to hipotetycznie przekonać Budapeszt do nie wetowania sankcji, ale wygląda na to, że rząd Viktora Orbana podtrzyma decyzję o ich odrzuceniu i zawetuje pakiet zaproponowany przez von der Leyen.

Rosyjska ropa

Unia Europejska importuje 26 procent swojej ropy z Rosji. W ubiegłym roku Węgry importowały 58 proc. swojej ropy naftowej i produktów naftowych z Rosji. Uzależnienie od rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego stało się podstawą podejścia Budapesztu do unijnych sankcji. Węgry poparły dotychczas wszystkie ograniczenia nałożone na Rosję, z wyjątkiem tych, które dotyczą importu rosyjskiej energii.

Stanowisko węgierskiego rządu jest sprzeczne z ostatnimi decyzjami Brukseli. Unia Europejska postawiła sobie za priorytet rezygnację z wszelkich zakupów ropy z Rosji do końca roku. Zamierza też do marca przyszłego roku zmniejszyć import gazu z tego kraju o dwie trzecie. Począwszy do rozpoczęcia wojny na Ukrainie 24 lutego, każdego miesiąca UE sprowadzała rosyjskie paliwa kopalne o wartości 22 miliardów euro - prawie dwa razy więcej niż średnia z 2021 r. Płacąc Kremlowi miliardy za ropę i gaz, UE mimowolnie finansuje wysiłki wojenne Rosji, jednocześnie wyrażając solidarność i wsparcie dla Ukrainy.

– Nie widzimy żadnych planów ani gwarancji, które wyjaśniłyby w jaki sposób można zarządzać transformacją w oparciu o obecne propozycje i jak zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Węgier – powiedział Zoltán Kovács w odpowiedzi na pytanie zadane przez Reuters.

Kovács poinformował również BBC, że Węgry skorzystają z prawa weta w sprawie nowych sankcji, mówiąc, że to, co proponuje UE, jest "sprzeczne z tym, co jest wykonalne” i "zrujnuje węgierską gospodarkę”.

Czytaj też:

Reuters: UE może zwolnić Węgry i Słowację z embarga na rosyjską ropęCzytaj też:

Węgry niechętne potępieniu rosyjskich zbrodni. Reaguje Morawiecki