Sąsiad Polski wstrzymuje import rosyjskiej energii

Litewskie Ministerstwo Energii poinformowało w piątek, że operator giełdy energii Nord Pool zdecydował o zaprzestaniu handlu rosyjską energią elektryczną ze swoim jedynym importerem w krajach bałtyckich, rosyjskim koncernem Inter RAO. Oznacza to, że kraj nie będzie już importował rosyjskiej energii.

– Jest to nie tylko niezwykle ważny kamień milowy dla Litwy w jej drodze do niezależności energetycznej, ale także wyraz naszej solidarności z Ukrainą – powiedział litewski minister energetyki Dainius Kreivys, cytowany w niedzielę przez Al Jazeerę. – Musimy przestać finansować rosyjską machinę wojenną – dodał.

Posunięcie władz Litwy pochwalił Ołeksandr Kornijenko, pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu Ukrainy. "Litwa oficjalnie przestaje importować rosyjski gaz, ropę i energię elektryczną. Doskonały przykład dla innych sojuszników, jak uniezależnić się od rosyjskich zasobów energetycznych. Dziękuję za wsparcie" – napisał na Twitterze Kornijenko.

Pieniędzmi za ropę i gaz Rosja finansuje wojnę z Ukrainą

To ze sprzedaży surowców energetycznych, głównie ropy i gazu, Rosja czerpie największe zyski i przeznacza je m.in. na zbrojenia. Atakując Ukrainę, Władimir Putin Władimir Putin wywołał największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu migracyjnego – z Ukrainy uciekło za granicę ponad 6 mln ludzi, z czego najwięcej (3,5 mln) do Polski.

Putin wysłał wojska na Ukrainę 24 lutego w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Moskwa określa swoje działania na Ukrainie mianem "specjalnej operacji wojskowej", a państwo rosyjskie zabrania używania w tym kontekście słów "wojna" lub "inwazja". Według niezależnych badań, większość Rosjan wciąż popiera działania Putina wobec Ukrainy.

