Orlen obniża ceny na paliwo. Trzeba spełnić jeden warunek

Obajtek poinformował na Twitterze, że promocja zacznie obowiązywać już od najbliższego poniedziałku. Aby z niej skorzystać, należy posiadać aplikację VITAY, albo plastikową kartę VITAY.

"Od poniedziałku do końca wakacji obecni i nowi klienci z aplikacją VITAY uzyskają rabat -30 gr/l na benzynę i ON. Rabat dotyczy 150 litrów miesięcznie. W ramach mechanizmów rynkowych robimy wszystko by w trudnym dla całej Europy momencie paliwo w Polsce było możliwie najtańsze" – napisał Obajtek na Twiterze.

Tusk: Obniżę ceny do 5,19 zł za litr

Jednym z szeroko dyskutowanych tematów ostatnich tygodni są bardzo wysokie ceny paliw. Ceny za litr benzyny 95-oktanowej oscylują w granicach 8 zł.

Były premier Donald Tusk stwierdził, że gdyby ponownie został szefem rządu, to obniżyłby cenę benzyny do 5,19 zł za litr. W jego ocenie, za wysokie ceny paliw w Polsce odpowiadają marże Lotosu i Orlenu.

Obajtek odniósł się do tej wypowiedzi w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News.

– Donald Tusk też nie potrafi tego zrobić. To tylko pokaz chwili, pokaz obrazka bez jakiejkolwiek konsekwencji. To są niepoważne słowa, które tak naprawdę tworzą pewien zamęt zupełnie niepotrzebnie – stwierdził Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Dalej szef Orlenu stwierdził, że w relacji z innymi państwami Polska ma jedne z... najtańszych paliw w Europie.

Wynagrodzenia Polaków rosną wolniej niż inflacja

Tymczasem według oficjalnych danych przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł brutto – poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. To wzrost o 13,5 proc. w porównaniu do maja 2021 r. Dynamika wynagrodzeń jest jednak niższa niż ostatni odczyt inflacji, który wyniósł 13,9 proc. w ujęciu rocznym.

"W maju w porównaniu z kwietniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyło się minimalnie (o 0,1%), w przeciwieństwie do maja 2021 r. kiedy to względem kwietnia 2021 r. widoczny był jego niewielki wzrost (o 0,3%) związany z przyjęciami do pracy i zwiększaniem wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Zmniejszenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. było wynikiem m.in. zwolnień w jednostkach, zakończenia umów i nie przedłużania ich oraz zwiększonej absencji pracowników z powodu zasiłków chorobowych" – czytamy w komunikacie.

Porównując maj 2022 r. do maja 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,4 proc., podczas gdy w maju 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,7 proc. – podał GUS.

Konsensus rynkowy to 14,6 proc. wzrostu w skali roku w przypadku płac i 2,6 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.

Dane dotyczą firm, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

