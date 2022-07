Płaca minimalna może się zmienić. Maląg tłumaczy dlaczego

– Jeszcze do 15 września sytuacja się zmienia, bo ona jest cały czas dynamiczna, związana właśnie z inflacją. A więc ta ostateczna decyzja będzie w połowie września – powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

Pytana, czy w przypadku, gdyby wzrastał poziom inflacji, podwyższeniu uległaby zaproponowana przez rząd wysokość stawki minimalnej, minister wskazała: "To będziemy analizować, jeżeli zmienią się wskaźniki związane z inflacją, to może też taka sytuacja mieć miejsce".

Płaca minimalna ma wzrosnąć dwa razy

Zgodnie z przedstawioną przez rząd propozycją, w roku 2023 waloryzacja będzie miała miejsce dwukrotnie; od 1 stycznia – do kwoty 3383 zł (brutto), a od 1 lipca – do kwoty 3450 zł (brutto). Wzrosnąć ma także stawka godzinowa od 1 stycznia 2023 r. do 22,1 zł, a od 1 lipca 2023r. – do 22,5 zł.

– I to jest propozycja, którą przedstawiliśmy Radzie Dialogu Społecznego, strona społeczna i strona pracodawców będą na ten temat rozmawiały w najbliższy czwartek […] Jeżeli zostanie wypracowane porozumienie między stroną społeczną a stroną pracodawców, to wtedy zostanie przedstawiona określona stawka – podkreśliła Maląg. Przypomniała, że ostateczny kształt minimalnego wynagrodzenia na 2023 r. będzie ustalony do 15 września.

Odnosząc się natomiast do pytania o możliwość zróżnicowania płacy w zależności od regionu kraju, Maląg powiedziała: "Pojawiają się rzeczywiście takie propozycje, też pełnomocnik ds. małych i średnich przedsiębiorstw taką propozycję przedstawia". – My jednak, patrząc na sytuację z bezrobociem na terenie całego kraju, nie skłaniamy się do tej propozycji, proponujemy płacę minimalną na tym (jednolitym) poziomie – wskazała.

Rząd dogada się z RDS?

Proponowane przez rząd kwoty będą następnie przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi. Rozmowy powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji przez RDS. Jeżeli w tym terminie Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni wysokości płacy minimalnej, wówczas decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ustalone przez rząd kwoty nie mogą być niższe niż zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

