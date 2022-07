"Politico": Putin ma plan głodowy dla Europy

Europa obawia się zimy. W Niemczech niektóre z miast powołują sztaby kryzysowe. W Polsce sytuacja też jest trudna. Premier Mateusz Morawiecki polecił państwowym spółkom zakup dodatkowych 4,5 ton węgla na potrzeby gospodarstw domowych. To z jednej strony efekt rezygnacji z rosyjskich surowców, a z drugiej gry Władimira Putina bezpieczeństwem energetycznym, poprzez wstrzymywanie dostaw gazu oraz podnoszenie cen. Niepewność jest ogromna.

Przed Europejczykami nowa rzeczywistość

"Europejczycy będą prawdopodobnie musieli nauczyć się mniej podróżować, jeść oszczędniej i ubierać dodatkowe swetry zamiast podkręcać termostat" – napisali w piątek w Politico dziennikarze Eddy Wax, Victor Jack i Paola Tamma.

"Teraz plan Putina polega na tym, by zafundować surową zimę Europie" – mówi politolog Ivan Krastev.

Obok bezpośrednich skutków agresji Rosji na Ukrainę, nie bez znaczenia jest zagrożenie kolejną falą koronawirusa. Frustracja wyborców będzie coraz większa. "Nic dziwnego, że niektórzy zastanawiają się, jak długo zachodnie rządy będą w stanie zachować jedność i determinację wobec rosyjskiej agresji" – pisze Politico.eu.

Co planuje Putin?

Serwis cytuje Timothy'ego Snydera: "Plan głodowy Putina ma na celu wywołanie fali uchodźców z Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, czyli regionów, które zazwyczaj karmi Ukraina. To spowoduje destabilizację Unii Europejskiej". "Wyzwaniem dla polityków będzie zachowanie właściwej postawy wobec Rosji i nieuginanie się wobec presji Putina, przy jednoczesnym przekonywaniu wyborców, dlaczego nie należy iść na ustępstwa wobec Rosji i trzeba pogodzić się z narastającymi trudnościami" – wskazuje Politico.

"Jeśli zaś Rosja całkiem odetnie dostawy gazu do Europy, to z nadejściem zimy rządy będą musiały stopniowo zawieszać pracę firm w sektorach, które nie mają znaczenia strategicznego, a następnie w innych branżach i w ostateczności ograniczyć ogrzewanie w budynkach mieszkalnych" – wyjaśnia ekspert brukselskiego think tanku Bruegel Simone Tagliapietra.

