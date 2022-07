Co sektor bankowy myśli o wakacjach kredytowych? Znamienny sondaż

"Na kolejnej pozycji wskazywany przez 21 proc. ankietowanych jest wzrost inflacji oraz zbyt szybkie wprowadzanie zamiennika wskaźnika WIBOR" – czytamy w komunikacie.

W ocenie 79 proc. badanych wpływ powszechnych wakacji kredytowych na kondycję polskiego sektora bankowego będzie negatywny, wskazano także.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 8-22 lipca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 86 placówek bankowych z całego kraju, reprezentując wszystkie typy banków krajowych.

Na czym polega ustawa?

Wakacje kredytowe to element programu pomocowego dla posiadaczy kredytów hipotecznych, którym w wyniku podwyżki stóp procentowych drastycznie w ostatnich miesiącach wzrosły raty. W ubiegłym tygodniu Sejm poparł większość poprawek Senatu do projektu ustawy.

Wniosek będzie można złożyć w swoim banku albo metodą tradycyjną, albo drogą elektroniczną, za pośrednictwem platform bankowych. Formularze będą uruchomione na przełomie lipca i sierpnia, już w tym okresie będzie można składać te wnioski tak, aby zawiesić spłatę kredytu mieszkaniowego w sierpniu tego roku.

Ta sama ustawa wprowadza kwestie związane z rozszerzeniem rządowej tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Prezydent: Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym

Prezydent Andrzej Duda podpisał kilkanaście dni temu ustawę o wakacjach kredytowych. – To nie była łatwa ustawa. W trudnych czasach trzeba było podjąć zdecydowane decyzje dotyczące szeroko rozumianego funkcjonowania instytucji finansowych, funkcjonowania banków. Ustawa wzbudziła kontrowersje w środowisku bankowym, ale chcę podkreślić, że ten projekt znalazł poparcie zdecydowanej większości, został przegłosowany prawie jednogłośnie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Ustawa wprowadza przede wszystkim możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych. – Przy czym uwaga, dotyczy tylko i wyłącznie kredytów hipotecznych, udzielonych w złotym polskim. Mechanizm jest następujący, otóż od 1 sierpnia do końca sierpnia, a następnie od 1 września do końca września następuje pierwszy okres dwóch miesięcy, kiedy można uzyskać to czasowe zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych, a następnie od 1 października do końca roku przez kolejne dwa miesiące, czyli do końca grudnia, można uzyskać drugi dwumiesięczny okres zawieszenia, obowiązujący w tym półroczu 2022 roku – mówił.

