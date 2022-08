Chiński producent aut elektrycznych zbuduje pierwszą swoją fabrykę w Europie

Opracowywaniem i produkcją m.in. stacji wymiany baterii zajmie się zakład w Peszcie na Węgrzech. Zakład nie będzie produkować samochodów elektrycznych.

Auta elektryczne Nio mają wymienne baterie, a firma inwestuje w stacje, które pozwalają na podmianę baterii w ciągu kilku minut na naładowany akumulator, który jest przygotowany na takim stanowisku.

Inwestycja Nio na Węgrzech

Obecnie Nio oferuje swoje produkty, w tym auta w Norwegii i rozwija sprzedaż w kolejnych krajach europejskich, takich jak Niemcy, Holandia, Dania i Szwecja.

Z myślą o zwiększeniu sprzedaży swoich samochodów w drugiej połowie tego roku władze spółki postanowiły przyśpieszyć produkcję. Firma współpracuje też z gigantem naftowym Shell przy budowie stacji wymiany baterii na całym świecie. Chińczycy poinformowali, że zamierzają zbudować 4000 stacji wymiany baterii, z czego jedna czwarta ma się znaleźć poza Państwem Środka.

Ekspansja Chin

Coraz większa liczba firm z Chin zajmujących się produkcją pojazdów elektrycznych i akumulatorów zwiększa swoją obecność na światowych rynkach.

W czerwcu chiński producent baterii Gotion High Tech Co oznajmił, że do 2025 roku chce ulokować jedną trzecią swoich mocy produkcyjnych poza Chinami. Planuje m.in. budowę pierwszej zagranicznej fabryki baterii w Getyndze w Niemczech, która ma się rozpocząć do końca roku.

Czytaj też:

Radykalna regulacja UE. Sadowski: Sądzę, że nie wejdzie w życie, ale to ostrzeżenieCzytaj też:

Media: Na polski samochód elektryczny wydano 69 mln złotych. Efektów brak