"DW": Handel polsko-niemiecki dalej rozkwita

Pełna kwota wyniosła 81 mld euro – poinformował we wtorek portal dw.com.pl.

Jak wskazano, pomimo trudnej sytuacji politycznej od początku bieżącego roku, Republika Federalna Niemiec zanotowała kolejne rekordy w wymianie handlowej z krajami regionów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Wartość tej wymiany wzrosła do 280 mld euro, czyli o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku – wynika z najnowszych danych Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki.

Jednocześnie przekazano, iż eksport wzrósł o 8,4 proc. (134,8 mld euro), a import o 19 proc. (144,5 mld euro).

"DW": Polska liderem rankingu

Portal dw.com.pl podał we wtorek, że Polska pozostaje zdecydowanym liderem wśród partnerów handlowych Niemiec, jeżeli chodzi o regiony Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej, W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wartość wymiany handlowej wzrosła do 80,892 mld euro, czyli o 13,1 proc. w stosunku do pierwszej połowy ubiegłego roku. Niemiecki eksport do Polski wyniósł 44 mld euro (wzrost o 16 proc.), zaś import – 37 mld euro (wzrost o 10 proc.). Nasz kraj utrzymał też piątą pozycję wśród parterów handlowych Republiki Federalnej Niemiec w ogóle. Znaleźliśmy się w tym rankingu za: Chinami, Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Francją.

Jeśli chodzi o Grupą Wyszehradzką (Polska, Węgry, Czechy, Słowacja), Niemcy wymienili w pierwszej połowie tego roku towary o wartości 186,8 mld euro. Co ciekawe, to większa wartość wymiany niż Niemców z Chinami (149 mld euro).

Sytuacja po inwazji Rosji na Ukrainę

Po 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów ekonomicznych, załamał się niemiecki eksport do Rosji, co na wpływ mają między innymi sankcje gospodarcze.

Według najnowszych danych, odnotowano spadek o 34,5 proc., do 8,3 mld euro. To najniższy poziom od 2004 roku.

