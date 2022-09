Premier Ukrainy: Jesteśmy gotowi wyeksportować węgiel do Polski

"Wspieramy naszych polskich przyjaciół. W imieniu prezydenta Ukrainy informuję, że jesteśmy gotowi do otwarcia kontyngentów eksportu węgla do Polski. To 100 000 ton we wrześniu, których nasz partner bardzo potrzebuje. Omówiliśmy wspólny plan działania wraz z Mateuszem Morawieckim" – podał w sobotę na portalu społecznościowym Twitter szef ukraińskiego rządu.

"Przed terminem przebudowujemy linię elektroenergetyczną Elektrowni Chmielnicki – Rzeszów. Pozwoli to na eksport do Polski dodatkowych 1000 MW. Prosimy naszych polskich przyjaciół o pomoc w rozszerzeniu eksportu do europejskiej sieci energetycznej" – oznajmił w następnym wpisie premier Denys Shmyhal.

Morawiecki w Kijowie

W ostatni piątek premier Polski Mateusz Morawiecki odwiedził Kijów. Podczas pobytu w stolicy Ukrainy szef rządu odbył cykl kilku spotkań, między innymi dotyczących sytuacji geopolitycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz wojskowego. Polityk wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentem Łotwy Egilsem Levitsem. Na początku swojej wypowiedzi Morawiecki poruszył temat ofensywy, jaką wojska ukraińskie prowadzą na kierunkach chersońskim oraz charkowskim. Przypomnijmy, że na tym drugim froncie Ukraińcom udało się przełamać linię rosyjskiej obrony. Prezydent Zełenski stwierdził, że od początku września tego roku aż 1000 km kilometrów kwadratowych terytorium ukraińskiego zostało wyzwolone.

Mateusz Morawiecki oznajmił, iż Ukraina musi dołączyć do Unii Europejskiej. – Z tej strasznej wojny, z tej bohaterskiej obrony musi się narodzić nowa Europa, także z Ukrainą jako pełnoprawnym członkiem UE. I Polska razem z naszymi sojusznikami mocno wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania tego, co już obiecaliśmy w czerwcu Ukrainie ze strony UE, czyli 9 mld euro. To bardzo ważne (...). Polska będzie tutaj zawsze organizowała pomoc – mówił.

