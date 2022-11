Pieniądze zniknęły z kont klientów. UOKiK postawił zarzuty czterem bankom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił kolejnym czterem bankom – Bankowi Pocztowemu, ING Bankowi Śląskiemu, Nest Bankowi i Santander Consumer Bankowi – zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów zgłaszających nieautoryzowane transakcje.

Kwestionowane praktyki to odmowa zwrotu w ustawowym terminie pieniędzy, które zniknęły z kont konsumentów bez ich zgody, a także wprowadzanie w błąd w odpowiedziach na reklamacje czy w regulaminie. Bankom grożą kary do 10 proc. rocznego obrotu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny od lipca 2021 r. prowadzi postępowania wyjaśniające, w których sprawdza, jak banki zachowują się wobec konsumentów, którzy zgłosili nieautoryzowane transakcje. Zebrany dotychczas materiał dał podstawy do postawienia zarzutów dziewięciu instytucjom finansowym.

Transakcja bez zgody klienta. Ile czasu ma bank na zwrot pieniędzy?

– Prawo określa, jakie obowiązki mają dostawcy usług płatniczych np. banki, gdy konsument zgłasza im, że doszło do transakcji, na którą nie wyraził zgody. W takiej sytuacji bank powinien następnego dnia roboczego zwrócić klientowi pieniądze, chyba że ma uzasadnione podejrzenie, że to sam konsument dokonał oszustwa, i zgłosi to organom ścigania, lub jeśli od transakcji tej upłynęło ponad 13 miesięcy – tłumaczy Chróstny.

I dodaje, że taka konstrukcja przepisów od wielu lat ma na celu mobilizowanie sektora do ciągłego podnoszenia poziomu zabezpieczeń środków na rachunkach bankowych. – Niestety, jak wynika z sygnałów od konsumentów i informacji uzyskanych w toku postępowań wyjaśniających, banki bardzo często nie wywiązują się z ustawowego obowiązku zwrotu środków utraconych w wyniku transakcji nieautoryzowanych, a na dodatek wprowadzają konsumentów w błąd – powiedział prezes UOKIK.

Praktyki sześciu innych banków wciąż są analizowane w ramach postępowań wyjaśniających. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości prezes UOKiK może stawiać kolejne zarzuty.

