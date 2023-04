Osoby z niepełnosprawnościami stracą pracę? Problemy spółdzielni "Równość"

Pomorska Spółdzielnia Inwalidów "Równość" straciła głównego kontrahenta. Produkująca buty firma z Czerska zatrudnia obecnie 150 osób z niepełnosprawnościami. Z powodu kłopotów finansowych od grudnia ubiegłego roku zwolniono już 60 pracowników.

Problemy finansowe

W rozmowie z reporterami radia RMF FM prezes spółdzielni Maciej Duch przyznaje, że sytuacja jest podbramkowa. – Jeżeli coś szybko się nie zmieni, będzie nam ciężko utrzymać zakład nawet do końca miesiąca – stwierdził. "Równość" produkuje buty od 65 lat. To zakład pracy chronionej (może liczyć na rządowe dofinansowanie do pracy osoby niepełnosprawnej), wyposażony w nowoczesny sprzęt. Z kontrahentem, który niedawno zerwał umowę firma współpracowała przez 26 lat.

– 75 proc. naszej załogi to kobiety – mówił prezes "Równości". – Duża część pracowników zakładu to osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mniej jest osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności – dodał Duch. Z powodu swojego stanu zdrowia ludzie ci prawdopodobnie będą mieli problemy ze znalezieniem zatrudnienia. "Równość" jest jednym z niewielu zakładów pracy chronionej w powiecie.

Zamówienia rządowe pomogą?

Spółdzielnia produkuje kapcie dla włoskich firm, a także obuwie robocze. – Obecnie naszą nadzieją są zamówienia rządowe – mówi prezes. – W szwalni wykonujemy teraz produkcję dla naszego innego dużego kontrahenta z Lublina. Ta firma sprzedaje buty dla strażaków i żołnierzy – powiedział Duch. Dodał, że w tej chwili spółdzielni nie stać na wypłaty dla pracowników.

– Dla zatrudnionych u nas osób praca jest bardzo ważna – zaznaczył prezes spółdzielni. – To dla nich swego rodzaju odskocznia od codziennych problemów, które dla ludzi z niepełnosprawnościami są trudniejsze niż dla pełnosprawnych – powiedział. Zaznaczył, że na terenie zakładu działa przychodnia, a ponadto pracownicy mogą tam skorzystać z terapii. W pracy mają do dyspozycji psychologa i psychiatrę.

Jak podaje radio RMF FM, zakłady pracy chronionej mogą korzystać z rządowego dofinansowania, zwrotu kosztów np. zakupu sprzętu, a także zostać zwolnione z opłat. Mogą również dostać pieniądze na przebranżowienie.

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami jest jednym z założeń strategii rządu na rzecz tych ludzi. Program przewidziany na lata 2021-2030 zakłada również między innymi reformę systemu wsparcia finansowego i łatwiejszy dostęp do rehabilitacji.

