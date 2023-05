Wyborcze obietnice PiS. Wyciekły kolejne propozycje Kaczyńskiego

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, powołując się na źródła w partii, o nowych propozycjach PiS, które mają zostać zaprezentowane w najbliższych tygodniach. Mają one dotyczyć przede wszystkim spraw finansowych Polaków.

Przypomnijmy, że w niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus, tak aby od przyszłego roku świadczenie to wynosiło 800 złotych. W odpowiedzi lider PO Donald Tusk zaproponował, aby podnieść świadczenie już od czerwca bieżącego roku.

W trakcie weekendowej konwencji PiS padły jeszcze dwie wyborcze obietnice: darmowe leki dla osób do 18. i powyżej 65. roku życia oraz darmowe przejazdy autostradami należącymi do państwa oraz podmiotów prywatnych.

Media: Nowe propozycje PiS

Jak pisze "DGP", jedną z proporcji partii Jarosława Kaczyńskiego będzie wprowadzenie na stałe do systemu finansów publicznych przepisów dotyczących "tarcz" ochronnych dla polskich przedsiębiorców oraz konsumentów. Przypomnijmy, że do tej pory rząd uruchomił trzy "tarcze": covidową, antyinflacyjną oraz energetyczną. Wszystkie one miały wspomóc Polaków w czasach kryzysów związanych z pandemią COVID-19, wysoką inflacją oraz wojną na Ukrainie.

– Rozważamy wprowadzenie takich mechanizmów na stałe. Byłyby uruchamiane w momencie kłopotów gospodarczych i których to mechanizmów nie trzeba będzie wymyślać za każdym razem od początku – mówi dziennikarzom "DGP" źródło z kręgów rządowych.

Kolejnym pomysłem jest uproszenie systemu podatkowego, które miałoby polegać na umożliwieniu właścicielom przedsiębiorstw rozliczania finansów swojej firmy za pośrednictwem pracowników Urzędu Skarbowego. Inna propozycja zakłada wsparcie dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, która obejmowałaby granty oraz bony m.in. na opiekę nad dziećmi.

