Kłamstwo emerytalne rządu

Czyli wedle niemal połowy z nas należy obniżyć wiek emerytalny, który jest w Polsce już i tak jednym z najniższych w Europie; równie krótko na emeryturę pracują jeszcze tylko Rumuni, Bułgarzy i Austriacy, a Francja właśnie ten wiek podniosła.

Ale co tam – jeśli Polacy tak chcą, to nie ma się na co oglądać i trzeba wiek emerytalny jeszcze bardziej obniżyć. Do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn? A może do 50 lat dla kobiet i 55 dla mężczyzn?

Bo czemuż by nie – skoro i tak jest on już u nas niemal całkowitą fikcją?