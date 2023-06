Biden: Mój plan działa. Inflacja spadła 11. miesiąc z rzędu

Inflacja w USA spadła do poziomu 4 procent w relacji rocznej, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. W kwietniu wskaźnik inflacji w skali rok do roku wynosił 4,9 proc. Pomyśle dane postanowił skomentować w specjalnym oświadczeniu prezydent Joe Biden.

Biden: Mój plan działa

– To dobra wiadomość dla pracujących rodzin. (…) Pokazuje postępy w mierzeniu się z inflacją, podczas gdy bezrobocie pozostaje na historycznie niskim poziomie. Roczna inflacja jest teraz na najniższym poziomie od marca 2021 roku i ponad połowę niższym, niż w czerwcu ubiegłego roku – powiedział Biden.

Polityk podkreślił, że inflacja spada zatem od 11 miesięcy. Jego zdaniem ceny żywności i paliw wzrosły z powodu wojny Rosji z Ukrainą.

Biden stwierdził, że w zakresie opanowania inflacji nadal pozostaje wiele do zrobienia, ale jego plan gospodarczy obejmujący m.in. inwestycje w infrastrukturę i przemysł oraz ograniczenie cen leków - działa. Demokrata wyraził optymizm co do przyszłości. – Najlepsze dni są przed nami – ocenił.

USA blisko celu inflacyjnego

Inflacja w USA powoli zbliża się do celu inflacyjnego banku centralnego. W środę odbędzie się posiedzenie amerykańskiego banku centralnego. Większość ekonomistów jest zdania, że nie należy spodziewać się żadnych działań związanych z podwyżką czy obniżką stóp procentowych.

Obniżka inflacji w maju to już 11. spadek z rzędu. W kwietniu inflacja wynosiła 4,9 proc. W marcu było to 5 proc., a w lutym 6 proc.

W maju FED podniósł stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Bank centralny USA zasygnalizował jednocześnie, że dalszych podwyżek na razie nie będzie.

Decyzja była dziesiątą z kolei podwyżką, w trwającym już ponad rok cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Od marca 2022 r. FED podniósł główną stopę procentową łącznie o 500 punktów bazowych, co oznacza najwyższy poziom stóp w USA od 2007 roku. Obecnie stopy proc. w USA są w przedziale 5-5,25 proc. To najwyższy poziom od 16 lat.