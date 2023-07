W Sejmie projekt ustawy w obronie polskich lasów. Podpisało go pół miliona ludzi

"Dziś Sejm RP zajmie się projektem w obronie polskich lasów, popartym przez 500 tys. obywateli. Zatrzymamy szaleńcze próby zagarnięcia polskich lasów przez brukselskich eurokratów" – przekazał rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.

Komitet społecznej inicjatywy ustawodawczej "W obronie polskich lasów" został zawiązany w marcu tego roku. Ruszyła wówczas zbiórka podpisów. Zbiórka zakończyła się sukcesem.

Co zakłada projekt?

Art. 11 projektowanej ustawy dot. współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: "W celu przyjęcia projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej Rada Ministrów przedstawia Sejmowi na piśmie informację o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektu. Komisja sejmowa właściwa do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej opiniuje projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej większością 2/3 głosów. Na wniosek 15 posłów opinię do projektu stanowiska Rzeczypospolitej przedstawia Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów".

Reakcja na plany UE

Inicjatorzy obywatelskiego projektu ostrzegają przez zakusami UE. Jak wskazują, Bruksela chce "odebrać Polsce prawo do zarządzania polskimi lasami; narzucić unijne zakazy, niszcząc polski przemysł drzewny; wyeliminować polską konkurencję na europejskim rynku; wprowadzić agresywną politykę klimatyczną, wywołując wzrost cen drewna; zakazać wstępu do co trzeciego lasu w kraju".

Zgodnie z propozycją, do ustawy z 1993 r. ma zostać dodana preambuła. Brzmi ona następująco: "Kierując się konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych w zakresie ochrony środowiska naturalnego, uznając doniosłą rolę pokoleń Leśników Polskich w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz wkład Lasów Państwowych w pomyślny rozwój Rzeczypospolitej Polskiej, dążąc do zapewnienia i utrwalenia narodowego charakteru Lasów Państwowych prowadzących trwale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną mając na względzie działania organów Unii Europejskiej zmierzające do zawłaszczenia wyłącznej kompetencji państw członkowskich w zakresie leśnictwa oraz dążąc do przeciwdziałania tym procesom".

Zaproponowano też, aby minister właściwy do spraw środowiska przedstawiał corocznie do dnia 31 marca Sejmowi RP sprawozdanie z realizacji: nadzoru nad gospodarką leśną oraz celów trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.

Więcej informacji nt. projektu można znaleźć tutaj.

