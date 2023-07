Rynek półprzewodników. UE zatwierdziła akt w sprawie chipów

Unia Europejska zatwierdziła we wtorek “akt w sprawie chipów”. Celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie ich produkcji i uniezależnienie Europy od dostawców z zewnątrz. Na realizację planu zostaną przeznaczone dziesiątki miliardów euro z unijnej kasy oraz z budżetów przynajmniej części państw członkowskich.

Akt w sprawie chipów

Akt w sprawie czipów ma stworzyć warunki do rozwoju europejskiej bazy przemysłowej w dziedzinie półprzewodników, przyciągnąć inwestycje, promować badania naukowe i innowacje oraz przygotować Europę na wszelkie przyszłe kryzysy w zakresie dostaw czipów. Programu ma służyć uruchomieniu inwestycji publicznych i prywatnych w wysokości 43 mld EUR (3,3 mld EUR z budżetu UE), by podwoić udział UE w światowym rynku półprzewodników – z obecnych 10% do co najmniej 20% w 2030 r.

– Dzięki aktowi w sprawie czipów Europa stanie na czele światowego wyścigu w dziedzinie półprzewodników. Już teraz możemy sobie wyobrazić, jak będzie to wyglądać w praktyce: nowe zakłady produkcyjne, nowe inwestycje, nowe projekty badawcze. W dłuższej perspektywie przyczyni się to również do odrodzenia naszego przemysłu i zmniejszenia naszej zależności od podmiotów zagranicznych – powiedział Héctor Gómez Hernández, hiszpański minister przemysłu, handlu i turystyki.

Rada zatwierdziła stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po tym jak podpiszą go przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Rady, zostanie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie trzeciego dnia po publikacji.

Rada przyjęła również zmianę do rozporządzenia ustanawiającego wspólne przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont Europa”, by umożliwić utworzenie Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów, które ma rozwijać istniejące Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych pod zmienioną nazwą. Zmiana została dziś zatwierdzona przez Radę po konsultacji z Parlamentem. Oba teksty zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym tym samym czasie.

Półprzewodniki – szerokie zastosowanie

Czipy to małe urządzenia składające się z półprzewodników (materiałów umożliwiających lub blokujących przepływ energii elektrycznej), które mogą przechowywać duże ilości informacji oraz wykonywać operacje matematyczne i logiczne. Mają zasadnicze znaczenie dla szerokiej gamy produktów codziennego użytku: od kart kredytowych po samochody czy smartfony. Oczekuje się, że wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, sieci 5G i internetu rzeczy znacznie wzrośnie popyt na czipy i półprzewodniki oraz gama ich zastosowań.

Celem większe uniezależnienie

Obecnie Europa jest zbyt zależna od czipów produkowanych poza jej granicami, co stało się szczególnie widoczne podczas kryzysu związanego z COVID-19. Przemysł i inne sektory strategiczne – takie jak ochrona zdrowia, obrona i energetyka – zmagały się z zakłóceniami i niedoborami dostaw. Akt w sprawie czipów ma zmniejszyć podatność UE na zagrożenia i uniezależnić ją od podmiotów zagranicznych. Ma także wzmocnić bazę przemysłową UE w zakresie czipów, zmaksymalizować przyszłe możliwości biznesowe i przyczynić się do powstania wysokiej jakości miejsc pracy. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo dostaw, odporność i suwerenność technologiczna Unii w dziedzinie czipów.

