PiS-ie, lubisz MiŚ-e?

Zastanówmy się, czy w ciągu tych dwóch lat sytuacja małych i średnich przedsiębiorców rzeczywiście się poprawiła. – Rząd stosuje metodę wprowadzania bardzo wielu bardzo małych zmian. Jednak mają one realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców – mówi „Do Rzeczy” wiceminister rozwoju oraz pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Andżelika Możdżanowska.

Wiele z nich nie trafiało na pierwsze strony gazet. Na przykład od kwietnia prawie o połowę skróciła się lista maszyn budowlanych, do których obsługi potrzebny jest państwowy egzamin, co skróciło czas, jaki pracownicy musieli poświęcać na szkolenia. Do 2 mln euro wzrósł próg przychodów netto, po którym jednoosobowe firmy muszą prowadzić pełną księgowość. W nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie w czerwcu, zapisano wyraźnie, że wątpliwości, których nie da się usunąć, należy rozstrzygać na korzyść strony.