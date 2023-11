Eurostat: Bezrobocie w Polsce to 2,8 proc., a w strefie euro 6,5 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. we wrześniu 2023 r., tyle samo co miesiąc wcześniej – podał Eurostat. Polska i Malta zanotowała drugi najniższy wskaźnik bezrobocia – po Czechach (2,7 proc.). Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 477 tys. we wrześniu bez zmian miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec września br. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

Bezrobocie w strefie euro

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,5 proc. we wrześniu 2023 r., wobec 6,4 proc. miesiąc wcześniej – podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 6,4 proc. W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6 proc. we wrześniu wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

Komentarz MRiPS

"Stabilna sytuacja na rynku pracy w Polsce. Z opublikowanych w piątek danych Eurostatu wynika, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 2,8 proc. Z tym wynikiem znaleźliśmy się na podium państw z najniższym poziomem bezrobocia we Wspólnocie. Z danych europejskiego urzędu statystycznego wynika, że najniższy poziom bezrobocia we wrześniu odnotowano w Czechach (2,7 proc.). Podium uzupełnia Malta i Polska, które odnotowały bezrobocie na poziomie 2,8 proc. To dużo niżej niż wynosi średnia unijna (6 proc.) i średnia dla państw strefy euro (6,5 proc.)" – wskazuje w komentarzu MRiPS.

– Dane Eurostatu potwierdzają stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Wrzesień to już czwarty miesiąc, w którym stopa bezrobocia w naszym kraju utrzymuje się na tym samym poziomie. Z najnowszych danych wynika, że rok do roku liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 33 tysiące – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

